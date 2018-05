Willem (31) trok pannenkoeken bakkend de wereld over

Willem Dieleman streefde na wat veel mensen voor ogen hebben: groots en meeslepend leven, 'insta-succes'. ,,Maar hoe meer ik daar mee bezig was, hoe ongelukkiger ik werd'', zegt hij. Totdat hij erachter kwam dat het geven van iets kleins hem pas echt voldoening gaf. Dat 'iets kleins' is in het geval van Dieleman een pannenkoek.

Bedankje

Talloze ('Nee, de eerste mislukt niet meer') bakte hij er in de totaal 2,5 jaar die hij over de wereld reisde en een koekenpan is sindsdien een belangrijker onderdeel van zijn backpack dan een schone onderbroek. ,,Als kind bakte ik al pannenkoeken, dat was iets wat ik echt kon", zegt de in Amsterdam woonachtige Zeeuw. Toen Dieleman later de wereld verkende via het online gastvrijheidsnetwerk CouchSurfing, ging de pan vaak op het vuur als bedankje voor het onderdak. Hij bakte pannenkoeken in zo'n beetje heel Azië, Australië en in Europese en Afrikaanse landen en dat bleef niet onopgemerkt onder andere 'couchsurfers'.

Quote Ik besloot een grote stapel pannenkoe­ken te bakken en die uit te delen Willem Dieleman

Maar het was pas tijdens een verblijf in Cambodja dat hij besefte wat hij er echt mee kon. ,,Vanwege de armoede leven daar veel grote families op straat. Ik besloot een grote stapel pannenkoeken te bakken en die uit te delen. Dat ontroerde mensen en raakte mij en de rijke tolk die bij me was ook. Hij had zich daar nooit druk om gemaakt, kende die armoede niet. Heel bijzonder om te zien.''

Het in contact komen met mensen en het verbinden van culturen maakte van iets simpels als het bakken van een pannenkoek gaandeweg een ware levensmissie voor Dieleman: de wereld een stukje vrolijker maken met het geven van iets kleins. Zijn wederwaardigheden hebben geleid tot een boek, dat volgende week woensdag wordt gepresenteerd in Amsterdam: Pancake Adventures, met als ondertitel 'hoe ik pannenkoeken aan de wereld gaf en wat ik ervoor terugkreeg'.

Volledig scherm Willem Dieleman bakt overal ter wereld pannenkoeken, zoals hier in Dubai. © Willem Dieleman

,,Het boek gaat vooral over de eerste zes maanden van mijn reis en laat zien hoe ik transformeerde van een najager van succes tot iemand die geniet van de kleine dingen in het leven'', zegt hij.

Dieleman heeft inmiddels al een volgende reis uitgestippeld. Van Sint-Petersburg naar Johannesburg. Via Middelburg. En de koekenpan? Die gaat weer mee.