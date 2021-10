Wijninkopers over hun vak: ‘Soms proef ik iets van champignonsoep in de wijn’

Hun huizen brengen soms al generaties lang de wijn in ons land. Drie importeurs over hun vak: ‘Vroeger was de wijnwereld vrij conservatief, maar we zijn veel avontuurlijker geworden.’

‘De wijnen in het schap voelen een beetje als mijn kindjes’

Lisan Jonker (28) is inkoper en category manager wijn bij Hema.

Als Lisan Jonker in de Hema is en een klant pakt een fles wijn uit het rek, moet ze zich inhouden om niet enthousiast te zeggen: O, góede keus! ,,Ik weet wat er allemaal aan voorafgaat voordat zo’n fles in het schap staat. Dan is het leuk om te zien hoe iemand een keuze maakt.’’ Dat ‘allemaal’ behelst het proeven, het inkopen, het bepalen van de in- en verkoopprijs, de logistiek, de vormgeving en de promotie van de wijn. ,,Alle 70, 80 wijnen in het schap voelen daarom een beetje als mijn kindjes.’’

Volledig scherm Lisan Jonker, wijninkoper van HEMA. © Koen Verheijden

Jonker begon ooit met een studie biomedische wetenschappen in Maastricht en rondde daarna een master af in ‘Sensory Science’ – de wetenschap van de zintuigen. Maar ze legde zich uiteindelijk toe op de foodwereld. Ze werkte bij Heineken en Tony’s Chocolonely toen ze de optie kreeg zich te specialiseren als productmanager bij Hema. ,,Ik mocht kiezen tussen de categorieën zoetwaren of wijn. Toen was de keus makkelijk gemaakt.’’ Want wijn, daarvoor had ze altijd al een grote voorliefde. ,,De wijnwereld vind ik heel intrigerend. Er zijn zoveel landen, zoveel druiven en stijlen. Je bent nooit uitgeleerd.’’ Ze volgde verschillende wijncursussen en is nu de aanvoerder van ‘team wijn’ binnen het warenhuis.

Een echte Hema-wijn is volgens Jonker een toegankelijke, goede wijn voor een betaalbare en ronde prijs. Hoe bepaalt Jonker welke wijnen in dat plaatje passen? ,,Ik houd trends, verkoopcijfers en klantenreviews op onze site in de gaten. Ik constateer dan: Italië is hip nu, ik wil een nieuwe Italiaanse witte wijn in het assortiment.’’ Ze schrijft een opdracht uit – een tender – met het beschikbare budget en het smaakprofiel dat Hema zoekt. Producenten en importeurs kunnen daarop hun wijnen sturen. Al proevend bepaalt Jonker de winnaar, die een eigen Hema-label krijgt. Of ze bedenkt iets speciaals: een fles met een Valentijns­etiket, of de kerst-cava die een lampje kreeg in de flessen­kern zodat de bubbels mooi zichtbaar waren.

Part of the job is dat Jonker af en toe naar de wijngaarden in Frankrijk, Spanje of Oostenrijk mag. Maar de meeste tijd zit ze in Excel-cijfertjes te kijken. ,,Dan analyseer ik hoe de verkoop loopt en probeer daar op te anticiperen. Als ik die ene wijn meer op ooghoogte zet: zie je dan verschil in de cijfers?’’ Ze grinnikt. ,,Klinkt wat suffer dan romantisch rondstruinen door de wijngaard hè? Maar ik zit echt niet héle dagen achter Excel hoor. Elke dag hier is weer anders.’’

‘Wachten tot het juiste genietmoment’

Eric de Bruijn (53) van De Bruijn Wijnkopers in Nijmegen.

In het segment waarin Eric de Bruijn opereert, gaat het niet om welke wijn je wilt kopen. Nee, het gaat om welke wijn je mág inkopen. ,,Bij exclusieve Bordeaux- en Bourgogne-wijnen is de wereldwijde vraag vele malen hoger dan de productie. Dus moet ik bij de wijn­producent op de knieën of hij zijn wijn aan ons gúnt. De producent heeft alle kaarten in handen.’’

Toch krijgt De Bruijn het voor elkaar om aardig wat van dit soort Bourgognes en Bordeaux in zijn kelders te verzamelen. ,,Jaaa, dat is een hoop kletsen en lekker lunchen, maar het komt toch vooral door onze bijna 250 jaar ervaring. We hebben een naam opgebouwd van een nette partner die zijn afspraken nakomt. Zo hebben de mensen het graag.’’

Volledig scherm Eric de Bruijn van De Bruijn Wijninkopers in Nijmegen, sinds 1772. © Koen Verheijden

De Bruijn Wijnkopers bestaat sinds 1772. De firma stond altijd bekend als zeer exclusief, met kostbare wijnen voor de sterrenzaken en de particulier met smaak (en geld). Eric de Bruijn, die als zevende generatie het bedrijf in 2001 overnam van zijn vader, staat voor een meer brede, toegankelijke koers. De exclusieve wijnen zijn er nog steeds, maar hij verkoopt nu ook huiswijn voor 10, 20 of 30 euro.

De wijndrinkcultuur in Nederland is sowieso veranderd van exclusief naar toegankelijk, ziet de Bruijn. ,,Veertig jaar geleden lag de wijnconsumptie veel lager dan nu. Het was iets chics. Nu is het veel populairder en alom aanwezig.’’ Hoe ging dat 200 jaar geleden eraantoe, toen Erics over-, over-, overgrootvader wijn inkocht? ,,We hebben hier nog prijslijsten liggen uit 1800; alles kostte een schijntje. En de keuze was veel minder. Nu worden wijnen van over de hele wereld ingereden en ingevlogen, toen waren er enkele soorten uit Europa die aankwamen in grote houten fusten. Vervolgens bottelde je de wijn in een fles, die na gebruik weer werd schoongemaakt voor een volgende ronde. Een totaal andere logistiek dan nu.’’

De wijn die De Bruijn en zijn wijnadviseurs inkopen, vormen een immense voorraad. Twaalf grote kelders vol met zo’n honderdduizend flessen – per kelder, welteverstaan. Hoe weet De Bruijn wat het juiste moment is voor welke wijn? ,,Laat ik het zo zeggen: topwijn gedraagt zich net als een mens. Als baby is hij puur maar nog niet volgroeid, als puber is hij vaak wat gesloten en lastig, maar eenmaal volwassen, is hij in harmonie en heeft hij een ziel gekregen. Dat is het verschil tussen inkopen voor snelle consumptie of zorgen voor een hoogwaardige wijn die kan rijpen tot het juiste geniet­moment is aangebroken.

‘Moeilijk uitspreekbare druif? Daar word ik dus blij van’

Bernard Nauta (49) is eigenaar en inkoper van AndereWijn uit Den Haag.

Een bekend raadseltje onder wijnmakers: hoe kun je een klein fortuin verdienen in de wijnwereld? Begin met een groot fortuin. Een beetje flauw is ie wel. Maar het raakt aan de romantiek van de wijnwereld. Bernard Nauta ziet ze bij bosjes aankomen: de enthousiastelingen die ‘iets’ met wijn willen doen, maar al snel met hangende pootjes terug­keren naar die goeie ouwe kantoorbaan. ,,Ik prijs me gelukkig dat het mij wel is gelukt om mijn geld ermee te verdienen. Want zo’n roman­tische enthousiasteling was ik zelf ook.’’

Volledig scherm Bernard Nauta van Andere Wijn in Den Haag. © Koen Verheijden

Nauta werkte ooit voor een groot bedrijf en had als taak de ‘partnerships’ in Centraal Europa te verstevigen. Zo’n twintig jaar geleden verhuisde hij naar Bratislava en had van daaruit vijftien landen onder zijn hoede. Bij ieder diner waar hij aanschoof, van Kosovo tot Moldavië en Georgië, werd voor de lekkerste lokale wijn gezorgd. ,,De etiketten kon ik niet eens lezen, maar bij alles wat ik proefde, was het: Mmm, dat valt zéker niet tegen.’’

Lang verhaal kort: eenmaal terug op het nest in Den Haag begon hij zelf een webwinkel met wijnen uit Centraal-Europa, omdat hij ze in Nederland nergens kon vinden. In 2008 zag AndereWijn het licht en de rest is geschiedenis.

Sinds een paar jaar is Nauta ook inkoper; zo’n 35 procent van zijn assortiment koopt hij zelf in. ,,Meer risico – je hebt je geld pas terugverdiend als de laatste fles is verkocht – maar ik kan nu mijn wijnen direct verkopen aan restaurants en sommeliers; een leuk aspect van het vak.’’

De wijnen die Nauta inkoopt, komen niet meer alleen uit Centraal-Europa. Ze moeten aan een van de drie AndereWijn-criteria voldoen: de wijn komt uit een onbekende wijnstreek; de wijnmaker houdt er een aparte filosofie op na; of de wijn is gemaakt van een bijzonder druivenras. ,,Liefst moeilijk uitspreekbaar. Gister had ik de ‘Grk’-druif, uit Kroatië. Daar word ik dus blij van.’’

En dat geldt voor steeds meer Nederlandse wijndrinkers. ,,Vroeger was de wijnwereld vrij conservatief, maar we zijn veel avontuurlijker geworden, kiezen vaker voor ‘iets geks’.’’ Laatst proefde Nauta bijvoorbeeld een Italiaanse wijn, de Casa Caterina Unico. Flink op leeftijd al, met iets van champignonsoep in de afdronk. ,,Ik omschrijf hem dan als ‘een wijn is voor de gevorderde smaak’. En steeds meer mensen denken dan verguld: die heb ik! Dan verkoopt het dus best goed.’’

