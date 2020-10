Welke dranken en gerechten houden je hart gezond? ‘Paar keer koffie per dag beschermt al’

,,Gezonde voeding sluit niet uit dat je ooit een hartziekte krijgt, maar het verkleint het risico wel”, legt voedingsdeskundige Sanne Mouha uit. De belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn een te hoog en slecht samengesteld cholesterolgehalte, een verhoogde bloeddruk, diabetes en overgewicht, zo blijkt volgens de Vlaamse voedingsexpert uit grootschalig wetenschappelijk onderzoek.



Voeding is dus erg belangrijk in de preventie, maar er is geen rechtlijnig verband, aldus Mouha. ,,Als je één keer een hamburger met frieten eet, is het niet zo dat je een hartaanval zal krijgen. Wel is het zo dat langdurig en in grote hoeveelheden ongezond eten een verhoogd risico geeft op hart- en vaatziekten. Maar ook hier: als je altijd gezond eet, blijven hartproblemen je niet per definitie bespaard.”



Ze wijst erop dat het ook in de familie kan zitten. ,,Mijn advies: je hebt maar één hart, dus zorg ervoor. Met deze tips hou je het niet alleen gezond, maar ook lekker en leefbaar.”