Week Zonder Vlees steeds bekender: 2,4 miljoen Nederlanders deden dit jaar mee

18 april Een doos koekjes tijdens het thuiswerken, een hand nootjes bij vrijmibo op Whatsapp of nog een extra stuk pizza ’s avonds. In coronatijden is de verleiding groot om te veel te eten. Wil je je eetgedrag onder controle krijgen, dan kun je het best je maag weer tot zijn normale grootte terugbrengen. Dominique Loreau schreef een boek over natuurlijk eetgedrag.