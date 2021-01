We willen minder vlees eten: dat ziektes van dier op mens overspringen, hangt velen de keel uit

Koken & etenZeven op de tien Nederlanders vindt dat we minder vlees moeten eten. Vooral het voorkomen van het overspringen van ziektes van dier op mens is een belangrijke reden waarom mensen zouden moeten minderen met de vleesconsumptie.

Van de mensen die vinden dat we minder vlees moeten eten, noemt 80 procent het tegengaan van nieuwe ziektes die van dier op mens overspringen als belangrijk argument, meldt ProVeg op basis van een enquête onder 8575 Nederlanders.



,,Ik vind het fascinerend", zegt woordvoerder Pablo Moleman van ProVeg, een non-profitorganisatie die wereldwijd dierlijke producten wil vervangen door plantaardige en cellulaire alternatieven. ,,Ik had niet gedacht dat deze reden zo hoog zou scoren, omdat het voor veel mensen een relatief nieuw argument zal zijn.”



Een van de bekendste voedselschandalen waarbij een ziekte van dier op mens overging, is de gekkekoeienziekte. De ziekte van Creutzfeldt-Jakob hield Europa halverwege de jaren negentig in zijn greep. In Nederland speelde in 2017 ook de fipronil-affaire. Kippeneieren bevatten toen een schadelijke insecticide.

Smerige markt

Hoe het nieuwe coronavirus is ontstaan, is nog steeds onduidelijk. Een dierenmarkt in Wuhan lijkt de bron, maar onderzoek daarnaar werd tot voor kort door China tegengehouden. Het onderzoek is ​​politiek zeer gevoelig, maar ging halverwege deze maand toch van start. Een groep internationale onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doet nu onderzoek naar de mogelijke oorsprong van het coronavirus dat leidde tot de pandemie. Ook de Nederlandse viroloog Marion Koopmans maakt deel uit van dat team.

Quote We zagen in het onderzoek dat het aantal zelfbenoem­de flexita­riërs in de periode 2019-2020 wel is gegroeid Pablo Moleman, ProVeg De kans op ziektes was voor veel ondervraagden een nog belangrijkere reden om minder vlees te eten dan klimaatverandering. Moleman ziet wel dat het enthousiasme om daadwerkelijk minder vlees te gaan eten nog klein is. ,,Zo'n een op de tien ondervraagden geeft aan dat ze vanwege het coronavirus overwegen om minder vlees te eten", aldus de ProVeg-woordvoerder. ,,Dat is natuurlijk een stuk minder dan de 80 procent die zegt het een belangrijk argument te vinden, maar de vraag is dan ook heel specifiek gesteld."

Hoe het werkt bij vlees minderen is gissen. ,,Ik vermoed dat het voor een grote groep vooral een aanvullend argument is. Dat veel mensen al probeerden minder vlees te eten om andere redenen. We zagen in het onderzoek dat het aantal zelfbenoemde flexitariërs in de periode 2019-2020 wel groeide met bijna 8 procent, en dat ging af van het aantal vleeseters. Het aantal vegetariërs en veganisten is vrijwel constant gebleven.”



De wil lijkt er bij veel mensen wel te zijn. Aan de Nationale Week Zonder Vlees deden vorig jaar 2,4 miljoen mensen mee.

Challenge

Nederland telt op dit moment ongeveer 1,5 procent veganisten (die alleen plantaardig eten), zo'n 5,5 procent vegetariërs (die wel zuivel en eieren eten), 46 procent flexitariërs (die af en toe vlees eten) en 47 procent vleeseters.



Challenges om plantaardig eten te promoten zijn er volop: aan de Veggie Challenge doen dit jaar 50.000 mensen mee. De vierde editie van de Nationale Week Zonder Vlees is dit jaar van van 8 tot en met 14 maart.

