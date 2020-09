Wat moet je doen om de sportkantine gezond te krijgen? (en zo vermijd je de vette hap)

‘Genieten kun je ook als je gezond eet’

Hugo Kennis (34), tv-kok: ,,Dat sporten gezond is, daar hoeven we het eigenlijk niet over te hebben, dat weet iedereen wel. Benadrukken dat sporten ook nog eens heel leuk is, daar gaat het mij vooral om. Regelmatig bewegen lucht op en is gewoon fijn. Dat ik als tv-kok tussen al die indrukwekkend gebouwde atleten sta als ambassadeur van de NOC*NSF Nationale Sportweek heeft een goede reden: voeding is een wezenlijk onderdeel van een gezonde leefstijl.”