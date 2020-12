Wat klopt er van de vijfsecondenregel?

De belangrijkste: het type etenswaar en de structuur van de vloer. Is het voedsel nat, dan kunnen de bacteriën heel snel overgedragen zijn. ,,Denk aan een stuk meloen. Valt dat op een gladde vloer, dan zijn de meeste bacteriën binnen een tiende seconde overgedragen. Maar is het een stukje brood, dan is in diezelfde tijd nog maar een klein deel van de bacteriën overgenomen.”



Ook de ondergrond kan het verschil maken. ,,Bij een gladde vloer blijven meer bacteriën aan je eten kleven dan bij bijvoorbeeld vloerbedekking.”



Dat wil zeggen: áls de twee vloeren even schoon zijn. Laat je namelijk iets vallen in een huis waar dweilen of stofzuigen sporadisch gebeurt, of lopen er huisdieren door het huis, dan weegt ook ‘hoe schoon is de vloer?’ zwaar mee. ,,Zo vermeerderen sommige ziekteverwekkers zich in het lichaam van een dier. Komt dat via de grond in je mond, dan kan dat gevolgen hebben. Is de vloer schoongemaakt, dan is in elk geval een deel van de bacteriën verwijderd.”