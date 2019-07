Wat is (on)gezonder: 50 kilometer lopen of 50 biertjes drinken tijdens het feesten?

Koken & etenVier dagen kilometers wandelen, is dat wel goed voor een mens? Kunnen we niet beter vier dagen flink feesten? Vier deskundigen geven hun mening.

Maria Hopman, inspanningsfysioloog Radboudumc

Volledig scherm Maria Hopman. © privé ,,Vier dagen 50 kilometer lopen is niet altijd gezond. Het is de voorbereiding op de Vierdaagse die het gezond maakt. Mensen maken al maanden voor de Vierdaagse veel kilometers. Want je moet als loper goed voorbereid zijn. Als je niet traint, kun je veel last van je gewrichten of pezen krijgen. Blessures liggen op de loer. Vergis je niet: ongetraind is een Vierdaagse lopen heel erg afzien. Wandelen is echt een sport, dat moet je niet onderschatten.



Natuurlijk is te veel alcohol drinken niet goed voor je, maar feesten is ook zeker niet slecht. De Vierdaagsefeesten geven een week lang enorm veel vreugde en plezier. Ook dat is goed voor de gezondheid en de levenskwaliteit. Ik zie zeker ook parallellen: feestgangers én wandelaars zijn moe na afloop, beiden hebben korte nachten en waar de feestganger om 04.00 uur ’s nachts vaak nog aan het feesten is, begint de loper dan met wandelen. En eigenlijk is het lopen van de Vierdaagse ook één groot feest.”

Lolkje de Vries, Voedingscentrum

,,Veel bier drinken en waarschijnlijk weinig slapen: nee, daar kunnen we als Voedingscentrum écht niets positiefs over zeggen. Alcohol drinken is gewoon slecht voor je. Dan is 50 kilometer lopen veel gezonder, als je tenminste getraind bent. Wel is het als loper heel belangrijk dat je gezond eet, veel voedingsstoffen binnenkrijgt en veel water drinkt. Neem genoeg volkorenbrood mee bijvoorbeeld, kies voor fruit en eet veel groenten.”

,,Zorg ook dat je ’s avonds genoeg eten binnenkrijgt. Een salade is vaak gezond, maar je kunt als Vierdaagseloper beter kiezen voor een pastaatje. Vijftig biertjes drinken in vier dagen? Dat is niet gezond. Alcohol vergroot de kans op ziektes, zoals verschillende soorten kanker. Als je er dan toch voor kiest alcohol te drinken, wat veel feestgangers zullen doen, is het verstandig naast elk glas alcohol een glas water te nemen. Zeker als het warm is. Alcohol is vochtafdrijvend. Door water ernaast te drinken, komt er toch vocht in je lichaam terecht.”

,,En kies eens voor een alternatief: tegenwoordig is er steeds meer alcoholvrij bier.”

Volledig scherm Wandelaars over de Via Gladiola. © ANP

Marjan Heuving, Trimbos-instituut

Over 50 kilometer wandelen én de effecten daarvan kan Trimbos (kennisinstituut voor onder andere verslavingszorg) niets zeggen, zegt woordvoerder Marjan Heuving. Maar wél over alcoholgebruik en hoe ongezond dat is.



Het Trimbos-instituut heeft er zelfs een internetpagina aan gewijd. Daarop is te zien wat er gebeurt als je een bepaald aantal glazen alcohol drinkt. ,,We gaan in onze uitleg tot 25 glazen. Als je zo veel glazen binnen een paar uur drinkt, kun je in coma raken en zelfs doodgaan, omdat je ademhaling stopt of omdat je een hartstilstand krijgt.”

Hans Savelberg, bijzonder hoogleraar Maastricht University

,,In de jaren 90 is er een studie gedaan onder oud-deelnemers aan de Elfstedentocht. Vergeleken met mensen die de tocht nooit aflegden, leefden zij langer. Komt dat door de tocht of doordat schaatsers bijvoorbeeld iedere dag een groene appel aten? Dat weten we niet. Waarschijnlijk hadden de deelnemers allemaal een goede conditie, anders kun je zo’n tocht niet afleggen.”

,,Dat geldt ook voor Vierdaagselopers. Dat de hele dag door bewegen – en niet een uurtje heel fanatiek – gezond is, wijst een andere studie uit. Onderzoekers bestudeerden bloedwaardes van een groep mensen. De eerste week moest de groep de hele dag zitten, de tweede week gingen ze dagelijks een uur fanatiek sporten en de laatste week bewogen ze door de dag heen. Dat laatste bleek het beste.”

,,Dus: mits je het getraind doet, is de Vierdaagse lopen best gezond. Sowieso gezonder dan alcohol drinken. Over alcohol wordt veel te lichtzinnig gedaan. Het is niet goed voor de gezondheid. Best vreemd dat als we iemand willen bedanken, we dan een fles drank cadeau geven.”