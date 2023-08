Wat Eten We Vandaag: Zomers maisstoofpotje met nacho’s

Wat Eten We Vandaag: Spaghetti alla Nerano

Spaghetti alla Nerano is een pasta die haar oorsprong vindt in het Italiaanse dorp Nerano, op het schiereiland Sorrento aan de Amalfikust. In dit gerecht hebben courgette en pecorino de hoofdrol. Het is een smaakvol vegetarisch gerecht dat in slechts twintig minuten op tafel staat.