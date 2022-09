Wat Eten We Vandaag: Zoete aardappel met feta en broccoli

Wat Eten We Vandaag: Courgetti met kipgehakt­bal­le­tjes

Courgetti is een voedzame vervanger van pasta. Je kunt courgetti kant-en-klaar kopen in de supermarkt of eventueel zelf maken met een spirelli. In dit recept combineren we courgetti met kipgehaktballetjes en Parmezaanse kaas. Dat is nog eens een slimme manier om je vitamines “ongemerkt” binnen te krijgen.

30 augustus