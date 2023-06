Wat Eten We Vandaag: Zelfgemaakte cocktailsaus

Wat Eten We Vandaag: Franse plaattaart

Deze Franse plaattaart is op basis van prei en brie. Prei is, net als ui, scherp en pittig wanneer je het rauw eet. Door het kort te bakken en vervolgens te stoven in een groentebouillon, krijgt het een heerlijk zachte, iets zoete smaak. Dit combineert goed met de brie en walnoten.