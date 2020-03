Wat Eten We Vandaag: Zalm met citroen-honingsaus en tagliatelle

video ‘Hamsteren? Nergens voor nodig, eten genoeg!’

13 maart Er is meer dan voldoende voedsel in Nederland, hamsteren is echt niet nodig. Dat stellen zowel premier Mark Rutte, landbouwminister Carola Schouten als het CBL, de brancheorganisatie van supermarkten. De politiek en het CBL roepen klanten op het gezonde verstand te gebruiken en op een normale manier boodschappen te doen. Nederlanders zijn sinds gisteravond, na bekendmaking van de nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, massaal aan het hamsteren geslagen.