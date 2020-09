Wat Eten We Vandaag: Yoghurt met zelfgemaakte perengranola

Bio-boe­ren: schrap belasting op biologisch voedsel

23 september Nederlanders die in de supermarkt of bij de groenteboer kiezen voor biologisch eten, zouden hierover geen btw hoeven te betalen, vinden biologische boeren. Ze roepen het kabinet op de btw te schrappen en ervoor te zorgen dat alle keukens van de overheid in 2026 alleen nog maar biologisch eten serveren.