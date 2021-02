Wat Eten We Vandaag: Wrap met köfte in paprikasaus

Wat Eten We Vandaag: Gele jambalaya met garnalen

29 januari Houd je van koken, maar wil je geen fornuis vol met pannen? Dan is deze jambalaya het perfecte éénpansgerecht. Naast praktisch is dit gerecht ook vol van smaak, doordat de rijst niet in water wordt gekookt, maar de smaken opneemt van alle overige ingrediënten.