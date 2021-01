Wat Eten We Vandaag: Witte winterbowl

Koken & Eten Chef-kok François Geurds steunt Rotterdam­se daklozen met gouden oliebollen en een feestmaal

28 december Koken voor daklozen is tweesterrenchef François Geurds niet vreemd, maar dit jaar staat er wel iets heel bijzonders op het menu. Al vier jaar organiseert Geurds speciale evenementen, van barbecues tot diners, om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor daklozen in Rotterdam. Deze keer pakt hij uit met een kerstmaaltijd én speciale gouden champagnebier-oliebollen.