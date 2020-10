Wat Eten We Vandaag: Wentelteefjes met perzikenjam en amandelen

Bij de schillen­boer van de 21ste eeuw verwerken ze 1,2 miljoen sinaasap­pels per dag

1 oktober In Den Bosch wordt de grootste schillenfabriek van Europa gebouwd. Het verwerken van 120.000 kilo schillen per dag levert grondstoffen op voor onder meer taart, vleesvervangers en schoonmaakproducten. Initiatiefnemer is het bedrijf PeelPioneers. ,,Bij ons ruikt het altijd naar zondagochtend, de geur van verse jus.’’