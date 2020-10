Wat Eten We Vandaag: Vistaco’s met mangosalsa en avocado-yoghurtsaus

Dit recept is verzorgd door Eatertainment.

Ingrediënten:

- 1 limoen, sap en rasp

- 3½ el zonnebloemolie

- ½ zakje taco seasoning mix à 35 gr

- 600 gr pangasiusfilet

- 1 rode ui, gesnipperd

- 1 rode paprika, in kleine blokjes

- 1 mango, geschild en in blokjes

- Peper en zout

- 1 avocado, geschild en in stukken

- 300 ml magere yoghurt

- 5 gr munt

- 12 tacoschelpen

- Eventueel: extra munt en koriander