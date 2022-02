Wat Eten We Vandaag: Vers pastadeeg

Wat Eten We Vandaag: Bami goreng

Bami kun je op vele manieren bereiden, maar de meest bekende versie in Nederland is bami goreng: gebakken bami. Lekker met veel groenten en hamblokjes. Extra handig: maak wat extra’s. In de vriezer kun je bami namelijk tot wel 3 maanden bewaren.

4 februari