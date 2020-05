Wat Eten We Vandaag: Turkse linzensoep

Koken & eten Trekdrop verdwijnt? Fervent dropkoker Pierre Wind verslagen: ‘Dit is een klap in mijn gezicht’

18 mei Snoepfabrikant Haribo is gestopt met de productie van trekdrop. Het maken van dit typisch Nederlandse snoep was niet meer rendabel. Fans reageren teleurgesteld, de Haagse kok Pierre Wind voorop. De ‘kokoloog’ gebruikte wel een kilo per week in zijn keuken. ‘Dit maakt me echt verdrietig’.