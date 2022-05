Wat Eten We Vandaag: Traybake met broccoli, braadworst en krieltjes

Wat Eten We Vandaag: Toad in the hole

Toad in the hole is een klassiek Brits recept. Het werd eigenlijk gebruikt om restjes eten in te verwerken. Je bakt prei en uien goudbruin, schenkt het beslag in een pan, steekt de worstjes en tomaatjes er tussen en bakt het daarna af in de oven. Je kunt natuurlijk ook andere groenten toevoegen om restjes op te maken.

25 april