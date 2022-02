Wat Eten We Vandaag: Thaise gele curry met kippendijfilet

Koken & Eten Hou je van appeltaart (en oliebollen en worst)? Deze klassie­kers zijn al eeuwenlang hits

Het eerste Nederlandse kookboek was een bestseller. Hoewel De verstandige kock of sorghvuldige huyshoudster in 1667 verscheen, is het nog steeds bruikbaar. Marleen Willebrands, Neerlandica en culinairhistorisch deskundige, legt uit hoe dat zit.

1 februari