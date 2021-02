Wat Eten We Vandaag: Teriyaki kippenvleugels met bloemkool

Kokende Jesse Klaver gaat viraal op social media: 'Dit is zo leuk om naar te kijken’

19 februari Met de verkiezingen in het vooruitzicht doen politieke partijen er alles aan om zich van hun beste kant te laten zien. En waar kunnen zij dat nou beter doen dan op social media? Ook GroenLinks zet haar beste beentje voor en is inmiddels al een aantal maanden actief op TikTok. Fractievoorzitter Jesse Klaver gaat nu een stapje verder, want met zijn TikTok-video ‘Koken met Klaaf’ verrast hij zijn volgers. ,,Maak hier alsjeblieft een serie van’’, luidt een reactie.