Wat Eten We Vandaag: Surinaamse sardientjes in tomatensaus met zoetzure komkommer

Interview ‘s-Gravenzan­der die Big Green Egg naar Europa haalde: ‘Ik voel me niet te groot voor het Westland’

16 oktober In twintig jaar groeide The Big Green Egg uit tot een van de bekendste exclusieve barbecues in Nederland. ’s-Gravenzander Wessel Buddingh’ haalde het keramieken ei uit Amerika en bouwde onlangs een modern kantoorpand in De Lier. Het gebouw viel al in de prijzen en nu is zijn bedrijf ook genomineerd voor de MKB Westland Ondernemersprijs.