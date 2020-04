Wat Eten We Vandaag: Shoarmapizza met knoflooksaus

Koken & eten Groente en fruit uit Italië niet altijd zuivere koffie: ‘Maffia heeft overal vinger in de pap’

16 april Een aflevering over tomaten in blik van tv-programma Keuringsdienst van Waarde deed in het najaar van 2019 veel stof opwaaien. Er werden zelfs Kamervragen over gesteld. Centraal hierin: hoe kan het dat er uitbuiting bestaat in de Europese tomatenteelt, terwijl die blikken gewoon in de supermarkt liggen? Nu komt het programma met een tweedelig vervolg.