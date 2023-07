Wat Eten We Vandaag: Risotto verde

Wat Eten We Vandaag: Tortilla Española

Tortilla Española is, zoals de naam al doet vermoeden, een gerecht uit de Spaanse keuken. Het is een dikke omelet met aardappelen, waar je naar hartenlust allerlei ingrediënten aan toe kunt voegen. Denk chorizo – een worst van Spaanse bodem of bosui voor dat extra beetje pit.