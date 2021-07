Wat Eten We Vandaag: Rijkelijk belegde desembroodjes

Wat Eten We Vandaag: Frietje rendang met zoetzure groenten

24 juli Wie houdt er niet van een frietje stoofvlees? In dit recept maken we Indonesisch stoofvlees: rendang. Van origine bereid door de Minangkabau bevolking om vlees langer houdbaar te maken. Tegenwoordig is dit een van de populairste Indonesische gerechten.