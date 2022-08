Wat Eten We Vandaag: Regenboog fruitspiesjes

Wat Eten We Vandaag: Rigatoni pasta met chorizo en gehakt

Het woord rigatoni is afkomstig van het Italiaanse woord rigati wat gekarteld betekent. Rigatoni pasta is aan de buitenkant geribbeld, waardoor er meer saus aan de pasta blijft plakken. Chorizo dankt zijn rode kleur aan het paprikapoeder dat in de worst verwerkt is. De Spaanse worst zorgt voor een licht pikante smaak.

18 juli