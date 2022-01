Wat Eten We Vandaag: Pompoen-aardappelschotel met kip uit de airfryer

Wat Eten We Vandaag: Broodkrans met camembert

Deze geweldige broodkrans is een echte eye-catcher op de kersttafel. Het zachte brood heeft een zichtzoete smaak en is vergelijkbaar met briochebrood. De krans is perfect om te serveren in een groter gezelschap, iedereen kan gemakkelijk een bolletje van het brood afscheuren en dippen in de camembert.

25 december