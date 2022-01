Wat Eten We Vandaag: Pittige rundvleescurry met kokosrijst

Koken & Eten Pastarecep­ten voor drukke dagen: deze vijf maaltijden staan lekker snel op tafel

Soms weet je al dat je een drukke week voor de boeg hebt. Dan is het wel zo makkelijk om alvast een maaltijd in te plannen die snel klaar is. Een van deze vijf pastagerechten van Eatertainment bijvoorbeeld.

19 januari