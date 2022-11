Wat Eten We Vandaag: Perencrumble

Koken & Eten Waarom veganisten niet de meeste vegan producten uit de supermarkt kopen (en wie dan wel)

Het ene na het andere vegan restaurant opent de deuren en in de supermarkt is een groeiend aanbod aan vegan producten te vinden. In kookboekenland is de berg boeken met 'vegan’ en ‘plantaardig’ enorm. Toch is maar een heel klein deel van de Nederlanders veganist. Hoe zit dat?

2 november