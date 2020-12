Wat Eten We Vandaag: Penne met pancetta, lente-ui en champignons

Koken & eten Kristof (22) at door corona de hele dag door: ‘Ik ging eten uit verveling’

2 december Eten omdat we nergens meer naartoe kunnen, omdat we zielig zijn of omdat het thuis nu extra gezellig moet zijn. En bij gezelligheid, hoort eten. Bij Kristof ging de knop om. Hij is inmiddels zes kilo aan corona-overgewicht kwijt. Dat schrijft De Limburger.