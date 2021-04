Wat Eten We Vandaag: Papadums met tonijntartaar

Koken & eten Miljuschka laat sterren­chefs zweten op het maken van een simpel spekkie: ‘Ze denken: dat doe ik eventjes’

19 april Miljuschka Witzenhausen presenteert vanaf volgende week, samen met Martijn Krabbé, een nieuw tv-programma over populaire snacks. Daarvoor bezocht ze ook de fabrieken waar de chips, chocolaatjes of snoepjes werden gemaakt. ‘Er is vet vaak een geheim ingrediënt of een geheime handeling.’