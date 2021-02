Wat Eten We Vandaag: Noedels met peultjes in kurkuma-kokossaus

Daniël (6) heeft een eetstoor­nis en lust maar zes dingen

29 januari Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. Daniël is een spontaan jochie van 6 jaar dat trots zijn zelfgebouwde legohelikopter laat zien aan ‘de meneer van de krant’ en de complimenten over het bouwwerkje blij in ontvangst neemt. Toch maakt zijn moeder zich zorgen.