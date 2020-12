Wat Eten We Vandaag: Mokka-pecanparfait

Wat Eten We Vandaag: Karamelfud­ge met walnoten en gevries­droogd fruit

6 december Zelf fudge maken is helemaal niet zo moeilijk. Het enige wat je nodig hebt is een beetje geduld en een goed recept. Probeer bijvoorbeeld onze karamelfudge met walnoten en gevriesdroogd rood fruit. Gevriesdroogd fruit kun je vinden in de grotere supermarkten en speciaalzaken en is ontzettend lekker van smaak: zoet, zuur, fruitig en een beetje knapperig. Een heerlijke toevoeging aan deze rijke fudge.