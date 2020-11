Wat Eten We Vandaag: Millionaire’s shortbread

Podcast Herinnerin­gen aan het eten van vroeger: 'Wij aten beroerd. Mijn moeder kookte niet al te best’

4 november In de nieuwe podcast De Veertigers praten presentatoren Sander de Heer (45), Wytske Kenemans (40), Jet Sol (49) en Manuel Venderbos (44) over grijze haren, vriendschappen, relaties, werk, geld, seks, familie en zichzelf. Vandaag gaat het over eten: herinneringen aan vroeger en hun eetpatroon nu.