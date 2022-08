Wat Eten We Vandaag: Mango sticky rice

Wat Eten We Vandaag: Baharat pilav met roodbaars­fi­let

Deze baharat pilav met roodbaarsfilet is een snel en gemakkelijk eenpansgerecht. De vis stoomt samen met de rijst in één pan. Baharat betekent specerij en is heel populair in het Midden-Oosten. Het is onder andere een mix van paprika, kaneel, koriander en nootmuskaat en smaakt heerlijk met de rijst en vis.

23 augustus