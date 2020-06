Wat Eten We Vandaag: Mango-lassi met kokos en munt

Video Keukenheks: Zo rijg je satés veel makkelij­ker en sneller aan een stokje

20 juni In deze aflevering van Keukenheks zie je hoe je saté snel aan een stokje kunt rijgen zonder dit één voor één te moeten doen. Begin met de kip in reepjes te snijden in plaats van in stukjes en steek de prikkers er dan overdwars doorheen. Zo, dat scheelt weer tijd.