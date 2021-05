Wat Eten We Vandaag: Loaded fries met vegetarische rendang

Wat Eten We Vandaag: Pittig gekruide kippenvleu­gel­tjes

12 mei Dit recept is afgeleid van tandoori chicken, een typisch gerecht uit India. Door kippenvleugeltjes te gebruiken in plaats van kippenbouten is dit recept heerlijk als borrelhapje of bijgerecht. De pittige smaak komt van de zelfgemaakte marinade van diverse kruiden.