Wat Eten We Vandaag: Lekkerbekje met doperwten en worteltjes

Terrastest: hoeveel betaal je voor een drankje? ‘Prijzen voelen steeds ongemakke­lij­ker’

Een biertje op het terras is in twee jaar tijd 15 procent duurder geworden, blijkt uit een terrastest van deze site. De hoge prijs brengt de lokale horeca in een spagaat. „We moeten soms een prijs vragen waar ook wij moeilijk achter kunnen staan.’’