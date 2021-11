Wat Eten We Vandaag: Kruidige pompoenstamppot met zoete aardappel

Video Met je eigen diepvries­bak­je naar de slager, drie ons runderge­hakt erin en dichtklik­ken: ‘Anders nog iets?’

Gruwelen we over tien jaar van cellofaantjes? Zit je brood straks altijd in je zelf meegebrachte broodtas? Dertig winkels in Amersfoort stimuleren klanten om zelf een bakje of zakje mee te brengen. Een pan mag ook. Ja, zelfs een vergiet is goed, zo blijkt als het AD een verpakkingsvrij boodschappenrondje doet.

22 oktober