Wat Eten We Vandaag: Krokante kip met gegrilde zoete aardappel

Greta Thunberg strijdt mee tegen zuivellob­by die 'melk' voor plantaardi­ge drankjes wil verbieden

24 mei Makers van plantaardige zuivelproducten zijn als de dood dat ze binnenkort nauwelijks nog ruimte hebben om hun waar te slijten als melkproducten nog meer worden bevoordeeld dan nu al het geval is. Dat komt door Europa, dat in reclame, op etiketten en zelfs in afbeeldingen elke verwijzing naar zuivel dreigt te verbieden. ‘Zuivelcensuur’, zegt non-profit-organisatie Proveg.