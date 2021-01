Wat Eten We Vandaag: Kokos Laka met koriander visballetjes

Wat Eten We Vandaag: Groene parelcous­cous met halloumi

12 januari Op zoek naar een lekker vegetarisch recept dat ook nog een supermakkelijk te bereiden is? Dan is dit gerecht een echte aanrader. De parelcouscous wordt op smaak gebracht met tuinerwten en groene pesto. De couscous wordt geserveerd met halloumi, een kaas die zich perfect leent voor bakken of grillen.