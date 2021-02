Wat Eten We Vandaag: Knapperige tortilla’s met kip

Vlaamse frites? Nee, Goudse kaas! Zo gaan kaasboeren Belgen naar het Groene Hart lokken

2 februari Bourgondische Belgen die in de rij staan voor een bezoek aan een kaasmakerij in het Groene Hart? Dat is wel de bedoeling. Cheese Valley is één van de grote trekkers in een campagne die toeristen tot een bezoek moeten verleiden.