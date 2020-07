Wat Eten We Vandaag: Klassieke vissoep met kabeljauw

De Vegetarische Slager Met deze Kipstuck­jes Saté wordt het in jouw tuin een culinair feest!

Een Nederlandse BBQ-klassieker! Met Kipstuckjes van De Vegetarische Slager, zelfgemaakte satésaus en een flinke lik vuur, wordt het in jouw achtertuin een culinair feest. Vegetarisch of vegan barbecueën voelt voor veel thuischefs als een uitdaging. Want hoe schotel je die klassieke barbecuebeleving voor als je dierlijk vlees achterwege laat? Maak kennis met het vleesch van De Vegetarische Slager; meat to please you!