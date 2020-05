Wat Eten We Vandaag: Kipburgers met pittige kaasvulling

Koken & eten Het is vandaag Internatio­na­le Hamburger­dag! Drie chefs serveren hun lekkerste recepten

28 mei Vandaag is het de Internationale Hamburgerdag. Hoe kan je dit het best vieren? Met een smakelijke burger, natuurlijk. De huiskok Loïc Van Impe van het Vlaamse tv-station VTM, foodstylist Sonja Peeters en televisiekok Jeroen Meus delen hun heerlijke recepten: veggie, met vis of een dikke laag kaas.