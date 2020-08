Wat Eten We Vandaag: Italiaanse rucolasoep met verse tortelloni

koken & eten Coca-Cola roept op tot ‘een beter normaal’ in eerste campagne sinds coronacri­sis

3 augustus Coca-Cola lanceert vandaag voor het eerst sinds de start van de coronapandemie een nieuwe reclamecampagne. In tijden van zware thema’s als Covid-19 en Black Lives Matter roept het bedrijf op tot openheid met de slogan ‘Open Like Never Before’, open als nooit tevoren.