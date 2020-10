Wat Eten We Vandaag: Indische preistamp met ketjapspeklapjes

Wat Eten We Vandaag: Manhattan chowder met Zeeuwse mosselen

8 oktober Chowder is een Amerikaanse vissoep. Traditioneel gezien wordt deze soep gemaakt met melk of room. Aardappels zorgen ervoor dat het een dikke en gebonden soep wordt. In deze variant wordt gekozen voor stukjes tomaat ter vervanging van de room. Net even wat lichter dus.