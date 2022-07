Wat Eten We Vandaag: Havermout met chocolade en pindakaas

Met video Winterse kost op zomerdag tijdens WK Snert- en Stamppotko­ken: ‘Ik wil graag laatste worden’

De keuken van het Alfacollege in Groningen is voor één dag veranderd in een strijdtoneel. Al weken lang proberen de deelnemers hun recept te perfectioneren om tijdens het WK Snert- en Stamppotkoken de eerste prijs binnen te halen.

21 juni