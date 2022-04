Wat Eten We Vandaag: Gepofte aardappelen met bimi en kruidenroom

Aart is Nederlands kampioen frikandel­len eten: ‘De volgende dag ging de frituur gewoon aan, hoor’

Je moet er maar zin in hebben: 23 frikandellen in een uur tijd. Aart van de Streek uit ’t Harde had er geen enkele moeite mee en won het NK frikandellen eten. ,,Ik kon nog wel even doorjakkeren.”

4 april