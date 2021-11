Wat Eten We Vandaag: Gegrildezalm-spies

Wat Eten We Vandaag: Courgetti met spekjes en Parmezaan­se kaas

Een romige pasta gaat er bij iedereen wel in. Om het gerecht wat koolhydraatarmer te maken, hebben wij gekozen om de spaghetti te vervangen door courgetti, oftewel, courgette in de vorm van pasta. Deze supersnelle courgetti zet je in slechts 15 minuten op tafel.

3 november